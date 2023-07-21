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Армія РФ обстріляла об'єкт інфраструктури в Запорізькій області: чотири особи загинули

Фото: окупанти вбили чотирьох людей у Запорізькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська обстріляли об'єкт інфраструктури у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули четверо осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Пологівському районі. Внаслідок атаки загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років. Ще двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували.

Всього за минулу добу окупанти 80 разів обстріляли Запорізьку область. Під удар ворога потрапили 20 населених пунктів. Окупанти застосували артилерію, РСЗВ та безпілотники.

Також надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Ситуація у Запорізькій області

Варто зазначити, що наші захисники проводять наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій області.

Окупанти своєю чергою обстрілюють населені вздовж лінії фронту та поблизу. Зокрема, 19 липня армія РФ обстріляла Оріхів. Через атаку ворогу поранення отримали четверо мирних жителів. Один з постраждалих помер у лікарні.

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