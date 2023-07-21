Армия РФ обстреляла объект инфраструктуры в Запорожской области: четыре человека погибли

Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Пологовском районе. В результате атаки погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет. Еще два человека получили ранения, их госпитализировали.

Всего за минувшие сутки оккупанты 80 раз обстреляли Запорожскую область. Под удар врага попали 20 населенных пунктов. Оккупанты применили артиллерию, РСЗО и беспилотники.

Также поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ситуация в Запорожской области

Стоит отметить, что наши защитники проводят наступательные действия га Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области.

Оккупанты в свою очередь обстреливают населенные вдоль линии фронта и поблизости. В частности, 19 июля армия РФ обстреляла Орехов. Из-за атаки врага ранения получили четверо мирных жителей. Один из пострадавших скончался в больнице.

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