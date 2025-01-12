Армия РФ за сутки потеряла на фронте более 1700 солдат и 22 артсистемы, - Генштаб

За последние сутки с 11 на 12 января, российские военные потеряли на фронте 1750 солдат, 5 танков и 64 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы России

Прошлой ночью россияне снова масштабно атаковали воздушное пространство Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Все вражеские цели были сбиты или локально потеряны.

По данным Института изучения войны (ISW), за минувшие сутки Вооруженные силы Украины имели успех в районе Суджи Курской области.

Кроме того, американские аналитики рассказали о последствиях для Северной Кореи применения ее военных в войне России против Украины.

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