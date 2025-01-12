Армия РФ за сутки потеряла на фронте более 1700 солдат и 22 артсистемы, - Генштаб
За последние сутки с 11 на 12 января, российские военные потеряли на фронте 1750 солдат, 5 танков и 64 единицы автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 808 250 (+1750) человек ликвидировано;
- танков - 9756 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 20 289 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 21 839 (+22) ед;
- РСЗО - 1260 ед;
- средства ПВО - 1042 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 021 (+63) ед;
- крылатых ракет - 3018 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 598 (+64) ед;
- специальной техники - 3694 (+2) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы России
Прошлой ночью россияне снова масштабно атаковали воздушное пространство Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Все вражеские цели были сбиты или локально потеряны.
По данным Института изучения войны (ISW), за минувшие сутки Вооруженные силы Украины имели успех в районе Суджи Курской области.
Кроме того, американские аналитики рассказали о последствиях для Северной Кореи применения ее военных в войне России против Украины.
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