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Армия РФ за сутки потеряла на фронте более 1700 солдат и 22 артсистемы, - Генштаб

Воскресенье 12 января 2025 07:31
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Армия РФ за сутки потеряла на фронте более 1700 солдат и 22 артсистемы, - Генштаб Фото: ВСУ наносят россиянам большие потери техники и личного состава (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 11 на 12 января, российские военные потеряли на фронте 1750 солдат, 5 танков и 64 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 808 250 (+1750) человек ликвидировано;
  • танков - 9756 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 289 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 21 839 (+22) ед;
  • РСЗО - 1260 ед;
  • средства ПВО - 1042 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 021 (+63) ед;
  • крылатых ракет - 3018 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 598 (+64) ед;
  • специальной техники - 3694 (+2) ед.

Армия РФ за сутки потеряла на фронте более 1700 солдат и 22 артсистемы, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы России

Прошлой ночью россияне снова масштабно атаковали воздушное пространство Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Все вражеские цели были сбиты или локально потеряны.

По данным Института изучения войны (ISW), за минувшие сутки Вооруженные силы Украины имели успех в районе Суджи Курской области.

Кроме того, американские аналитики рассказали о последствиях для Северной Кореи применения ее военных в войне России против Украины.

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