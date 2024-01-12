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Армія РФ безсила перед українськими дронами на лівому березі Дніпра, - британська розвідка

Фото: український військовий-оператор дронів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія зазнає великих втрат через удари артилерії та дронів, які прикривають український плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські сили, що діють на лівому березі річки Дніпро, використовують безпілотні літальні апарати (FPV-дрони), оснащені боєприпасами для ударів по російських силах.

За даними британської розвідки, FPV-дрони використовуються спільно з артилерією для ураження транспортних засобів російських збройних сил. За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.

"Нездатність Росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі", - зазначають у Міноборони Британії.

Плацдарм на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, ще у листопаді 2023 року стало відомо, що українським силам вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області. Вони тримають плацдарм і не дають вибити їх звідти, попри постійні спроби ворожих штурмів.

Останнім місяці на лівому березі триває робота з розширення плацдарму. Українські безпілотники ночами мінують дороги, а вранці добивають ворожу техніку та транспорт, скидаючи боєприпаси.

Чергова атака "в стилі Жукова" призвела до того, що 104 десантно-штурмова дивізія РФ втратила "унікальних фахівців". Військовий експерт Олександр Мусієнко бачить у цьому акт відчаю, оскільки ворог уже кілька місяців не може витіснити українські сили на правий берег.

Аналітики ISW звертають увагу на те, що "Z-військори" просять не переміщати техніку в Кринки, оскільки до 90% знищується ще на підході.

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