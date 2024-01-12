Армия РФ бессильна перед украинскими дронами на левом берегу Днепра, - британская разведка

Как отмечается в сводке, украинские силы, действующие на левом берегу реки Днепр, используют беспилотные летательные аппараты (FPV-дроны), оснащенные боеприпасами, для ударов по российским силам.

По данным британской разведки, FPV-дроны используются совместно с артиллерией для поражения транспортных средств российских вооруженных сил. По оценкам российского военного блогера, 90% российской военной техники в секторе Крынки было уничтожено.

"Неспособность России противостоять FPV-дроны, вероятно, связана с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", - отмечают в Минобороны Британии.

Плацдарм на левом берегу Днепра

Напомним, еще в ноябре 2023 года стало известно, что украинским силам удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области. Они удерживают плацдарм, несмотря на постоянные попытки вражеских штурмов.

В последние месяцы на левом берегу продолжается работа по расширению плацдарма. Украинские беспилотники по ночам минуют дороги, а утром добивают вражескую технику и транспорт, сбрасывая боеприпасы.

Очередная атака "в стиле Жукова" привела к тому, что 104 десантно-штурмовая дивизия РФ потеряла "уникальных специалистов". Военный эксперт Александр Мусиенко видит в этом акт отчаяния, поскольку враг уже несколько месяцев не может вытеснить украинские силы.

Аналитики ISW обращают внимание на то, что "Z-военные" просят не перемещать технику в Крынки, поскольку до 90% уничтожается еще на подходе.