Армія РФ атакувала промисловий обʼєкт у Запоріжжі

Сьогодні о 13:37 у Запоріжжі та області пролунав потужний вибух. Як зазначив очільник ОВА, росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя.

"Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив Федоров.

Зазначимо, що у Запорізькій області від початку доби чотири рази оголошували повітряну тривогу, востаннє - о 13:18. Вона тривала півгодини. Під час останньої повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.