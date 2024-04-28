Армія РФ атакувала промисловий обʼєкт у Запоріжжі

Російська армія атакувала Запоріжжя у неділю, 28 квітня. Окупанти вдарили по об'єкту промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.
Сьогодні о 13:37 у Запоріжжі та області пролунав потужний вибух. Як зазначив очільник ОВА, росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя.
"Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив Федоров.
Зазначимо, що у Запорізькій області від початку доби чотири рази оголошували повітряну тривогу, востаннє - о 13:18. Вона тривала півгодини. Під час останньої повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила по Україні чотири "Шахеди", а також п'ять безпілотників невстановленого типу і зенітну ракету С-300. Сили протиповітряної оборони знищили п'ять ворожих дронів.
Росіяни вдарили по Миколаєву дронами. Внаслідок атаки був серйозно пошкоджений готель, який тільки відновився після обстрілів у 2022 році.
У Миколаївській ОВА також повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.
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