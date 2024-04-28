RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Армия РФ атаковала промышленный объект в Запорожье

Иллюстративное фото: в Запорожье был атакован промышленный объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала Запорожье в воскресенье, 28 апреля. Оккупанты ударили по объекту промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Сегодня в 13:37 в Запорожье и области прогремел мощный взрыв. Как отметил глава ОВА, россияне атаковали один из промышленных объектов Запорожья.

"Информация о разрушении уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил Федоров.

Отметим, что в Запорожской области с начала суток четыре раза объявляли воздушную тревогу, в последний раз - в 13:18. Она длилась полчаса. Во время последней воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Ночная атака врага

Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине четыре "Шахеда", а также пять беспилотников неустановленного типа и зенитную ракету С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских дронов.

Россияне ударили по Николаеву дронами. В результате атаки была серьезно повреждена гостиница, которая только восстановилась после обстрелов в 2022 году.

В Николаевской ОВА также сообщили, что в результате атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в УкраинеВойна России против Украины