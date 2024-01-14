ua en ru
Нд, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Армія РФ атакувала дроном пожежний підрозділ у Херсонській області

Херсонська область, Неділя 14 січня 2024 12:12
UA EN RU
Армія РФ атакувала дроном пожежний підрозділ у Херсонській області Фото: армія РФ атакувала дроном пожежний підрозділ у Херсонській області (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 14 січня, атакувала Станіслав Херсонської області. Окупанти вдарили по пожежному підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони. Поранення отримали четверо пожежників.

"У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми", - зазначив Прокудін.

Постраждалі рятувальники відмовилися від госпіталізації після надання медичної допомоги.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, за минулу добу противник здійснив 103 обстріли Херсонської області. Внаслідок атак шестеро осіб були поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область ДСНС Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни готують десантні бригади для висадки в українському тилу, - ISW
Росіяни готують десантні бригади для висадки в українському тилу, - ISW
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту