Армія РФ активізувала зусилля на Краматорському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Інформація про оперативну обстановку на фронті актуальна станом на 22:00 19 червня.

Російські атаки

За добу ворог завдав по території України три ракетні та 38 авіаційних ударів із застосуванням 55 КАБів. Також окупанти задіяли 533 дрони-камікадзе.

Разом з тим, армія РФ здійснила понад 2900 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Ситуація на фронті

"Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та три пункти управління противника", - розповіли в Генштабі.

На Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 96 окупантів загиблими та пораненими, знищено танк, три артилерійські системи та 11 автомобілів. Уражено 18 укриттів особового складу, два місця зберігання боєприпасів та сховище з пально-мастильними матеріалами.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу.

"Захисники України успішно відбили 14 атак ворога. Поблизу населеного пункту Терни ще триває одне боєзіткнення. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено", - зазначили військові.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили дев’ять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки та мікрорайону Часового Яру – Новий. Шість атак для ворога завершилися безуспішно, три боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони України.

Свої зусилля агресор значно активізував на Краматорському напрямку. За підтримки авіації російські окупанти 17 разів штурмували позиції українських захисників з району Бахмута. Бої точилися поблизу Богданівки, Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. Сили оборони відбили 12 ворожих атак, ще п’ять боєзіткнень тривають. У Генштабі ЗСУ додали, що українські воїни докладають максимум зусиль щодо стримування противника на зазначеному напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили шість спроб прорвати оборонні рубежі захисників України східніше Північного. Сили оборони відбили чотири атаки ворога, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку російські війська зберігають високу активність. Кількість боєзіткненнь зросла до 43.

"За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Карлівки", - розповіли в Генштабі.

Воїни України відбили 31 ворожу атаку. 12 бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування противника на зазначеному напрямку.

Попередні втрати агресора склали понад 207 окупантів вбитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину та автомобіль. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де ворог зберігає значну активність. Підрозділи українського війська проводять заходи з нарощування стійкості оборони.

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. .

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.