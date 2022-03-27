Армия оккупанта готова убежать из Украины. СБУ перехватила очередной телефонный разговор

СБУ опубликовали перехваченный телефонный разговор российского военного с женой. Оккупанты готовы сбежать из Украины: для того чтобы их удержать, командование придумывает все новые "обещания".

"Так, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии русские держали своих военных обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.", - говорится в сообщении СБУ

Однако возможности проведения ротации так и не нашли. Сейчас русское командование заявляет о новой дате возможной смены военных - "конец месяца".

"Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было", - говорит оккупант.