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Армия оккупанта готова убежать из Украины. СБУ перехватила очередной телефонный разговор

Фото: Российский военный в Украине (rbc.ua)
Автор: RBC.UA

СБУ перехватили очередной разговор оккупанта. Российский военный жалуется на отсутствие ротации и очередные "обещания" своего командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

СБУ опубликовали перехваченный телефонный разговор российского военного с женой. Оккупанты готовы сбежать из Украины: для того чтобы их удержать, командование придумывает все новые "обещания".

"Так, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии русские держали своих военных обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.", - говорится в сообщении СБУ

Однако возможности проведения ротации так и не нашли. Сейчас русское командование заявляет о новой дате возможной смены военных - "конец месяца".

"Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было", - говорит оккупант.

Напомним, что ранее сообщалось, что солдаты РФ ломают себе ноги, чтобы не воевать.

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