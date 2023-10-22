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Армія оборони Ізраїлю випадково вистрілила з танка по єгипетському КПП

Неділя 22 жовтня 2023 19:19
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Армія оборони Ізраїлю випадково вистрілила з танка по єгипетському КПП Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Армія оборони Ізраїлю випадково вистрілила з танка по єгипетському контрольно-пропускному пункту. Деталі інциденту з'ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Збройних сил Ізраїлю в Telegram.

"Деякий час тому танк ЦАХАЛу випадково вистрілив і влучив у єгипетський пост, прилеглий до кордону в районі Керем-Шалом", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що наразі триває розслідування інциденту і з'ясовуються подробиці.

"ЦАХАЛ висловлює жаль з приводу того, що трапилося", - ідеться в повідомленні.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль почав операцію проти ХАМАС. Її наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

У США, Європі та інших країнах світу проходять акції на підтримку палестинського народу. Найчастіше вони закінчуються сутичками і затриманнями.

Що відбувається в Ізраїлі та світі після початку війни на Близькому Сході - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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