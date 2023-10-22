Армия обороны Израиля случайно выстрелила из танка по египетскому КПП
Армия обороны Израиля случайно выстрелила из танка по египетскому контрольно-пропускному пункту. Детали инцидента выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вооруженные силы Израиля в Telegram.
"Некоторое время назад танк ЦАХАЛа случайно выстрелил и попал в египетский пост, прилегающий к границе в районе Керем-Шалом", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в настоящее время ведется расследование инцидента и выясняются подробности.
"ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу случившегося", - говорится в сообщении.
Война в Израиле
7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.
В США, Европе и других странах мира проходят акции в поддержку палестинского народа. Зачастую они заканчивают столкновениями и задержаниями.
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