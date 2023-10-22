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Армия обороны Израиля случайно выстрелила из танка по египетскому КПП

Воскресенье 22 октября 2023 19:19
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Армия обороны Израиля случайно выстрелила из танка по египетскому КПП Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Армия обороны Израиля случайно выстрелила из танка по египетскому контрольно-пропускному пункту. Детали инцидента выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вооруженные силы Израиля в Telegram.

"Некоторое время назад танк ЦАХАЛа случайно выстрелил и попал в египетский пост, прилегающий к границе в районе Керем-Шалом", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время ведется расследование инцидента и выясняются подробности.

"ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу случившегося", - говорится в сообщении.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

В США, Европе и других странах мира проходят акции в поддержку палестинского народа. Зачастую они заканчивают столкновениями и задержаниями.

Что происходит в Израиле и мире после начала войны на Ближнем Востоке - читайте в материале РБК-Украина.

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