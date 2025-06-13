Армія оборони Ізраїлю показала відео ліквідації систем ППО Ірану

Операція Ізраїлю

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому командуванню. Ізраїль попередив про тривалу операцію із запобігання створенню Тегераном ядерної зброї.

Ізраїль протягом багатьох років готувався до операції проти ядерної та ракетної програм Ірану. Агенти Моссада створили базу дронів на території Ірану, недалеко від Тегерана. Ці дрони були активовані вночі і завдали ударів по пускових установках ракет "земля-земля", спрямованих на Ізраїль.

Крім того, до Ірану було таємно ввезено транспортні засоби з системами озброєння.

Ці системи вивели з ладу іранські засоби ППО, забезпечивши ізраїльським літакам перевагу в повітрі і свободу дій над територією Ірану.

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