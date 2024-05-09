Армія Литви вперше запустить ракети з установок HIMARS для стримування Росії

"Я думаю, що це фактор, який також показує деякі позитивні зміни в розумінні того, що бездіяльність не є деескалацією. Якраз навпаки - схід може зрозуміти це як можливість діяти", - сказав він.

Зазначається, що кілька ракет HIMARS будуть випущені з полігону в Кайряй на 10 кілометрів у море.

Міністр додав, що це важливий стримувальний фактор, який показує бойову міць Литви і НАТО. Зазначається, що це буде перший випадок, коли Литва здійснить стрільби в Балтійське море з цієї системи реактивного залпового вогню.

"Це рішення щодо використання систем HIMARS, я б сказав, ухвалено порівняно недавно. Можна сказати, що це додатковий фактор до раніше запланованого сценарію навчань. Це нововведення, що посилає чіткий сигнал", - сказав Кащюнас.

HIMARS у Литві

Видання вказує, що Литва підписала договір зі США на закупівлю восьми систем HIMARS на суму 495 млн доларів наприкінці 2021 року.

За даними Міноборони, ця закупівля також включає боєприпаси, які складатимуться з комплектів керованих ракет різних типів і бойових характеристик, зокрема систем ATACMS.

Армія планує інтегрувати системи HIMARS у координації з союзниками, особливо з сусідніми країнами - Естонією, Латвією та Польщею. Перші поставки цих систем заплановані на 2025 рік.

HIMARS на війні в Україні

США передали ці системи Україні ще 2022 року, вони вкрай ефективно показали себе на полі бою і допомогли ЗСУ пошкодити Антонівський міст, що надалі призвело до звільнення Херсона.

Нещодавно колишній головком ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські військові активно знищують російських окупантів і їхню техніку за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS.

А видання The Washington Post писало, що Україна почала системи протиповітряної оборони і високоточні ракети, подібні до американської високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.