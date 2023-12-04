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Армія Ізраїлю заявила про розширення наземної операції на всю територію Сектора Газа

Фото: армія Ізраїлю заявила про розширення наземної операції на всю територію Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розширює свою наземну операцію на всю територію Сектора Газа.

Про це заявив речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, ізраїльські військові вестимуть операцію проти опорних пунктів ХАМАС.

Хагарі також наголосив на "важливості авіаційної підтримки, що її ВПС надають наземним силам", зазначивши, що авіаудари по штаб-квартирі ХАМАС, заводах з виробництва зброї, тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.

"Наша політика зрозуміла - ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі для нашої території", - зазначив речник ЦАХАЛу.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Незабаром Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа. Також Ізраїль припинив подачу електроенергії та води до регіону.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа після тижневого перемир'я. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа