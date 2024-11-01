Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію у Секторі Газа члена політбюро ХАМАСу

Армія Ізраїлю ліквідувала лідера ХАМАСу

Нагадаємо, нещодавно ізраїльські військові ліквідували лідера ХАМАСу Яхью Сінвара. Він - відомий терорист, який підозрюється в організації атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Що відомо про ліквідованого лідера ХАМАСу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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