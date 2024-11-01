Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію у Секторі Газа члена політбюро ХАМАСу

Під час авіаудару Ізраїлю по півдню Сектору Газа було вбито члена політбюро ХАМАСу. Він відповідав за зв'язки з іншими угрупованнями в анклаві.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу армії Ізраїлю.
Як повідомили у ЦАХАЛі, член політбюро ХАМАСу Ізз ад-Дін Кассаб був убитий унаслідок авіаудару в районі міста Хан-Юніс на півдні Сектору Газа.
У армії Ізраїлю називають Кассаба "одним з останніх високопоставлених членів політбюро ХАМАСу, які залишалися живими на території Сектора Газа".
Він очолював відділ національних відносин, а також, за даними ізраїльських військових, мав повноваження під час ухвалення військових рішень, зокрема про терористичні атаки проти Ізраїлю.
Нагадаємо, нещодавно ізраїльські військові ліквідували лідера ХАМАСу Яхью Сінвара. Він - відомий терорист, який підозрюється в організації атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Що відомо про ліквідованого лідера ХАМАСу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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