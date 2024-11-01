RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Армия Израиля заявила о ликвидации в Секторе Газа члена политбюро ХАМАСа

Фото: террористы ХАМАСа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время авиаудара Израиля по югу Сектора Газа был убит член политбюро ХАМАСа. Он отвечал за связи с другими группировками в анклаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Как сообщили в ЦАХАЛе, член политбюро ХАМАСа Изз ад-Дин Кассаб был убит в результате авиаудара в районе города Хан-Юнис на юге Сектора Газа.

В армии Израиля называют Кассаба "одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАСа, которые оставались живы на территории Сектора Газа".

Он возглавлял отдел национальных отношений, а также, по данным израильских военных, имел полномочия по принятию военных решений, в частности о террористических атаках против Израиля.

 

Армия Израиля ликвидировала лидера ХАМАСа

Напомним, недавно израильские военные ликвидировали лидера ХАМАСа Яхью Синвара. Он - известный террорист, подозреваемый в организации атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Что известно о ликвидированном лидере ХАМАСа - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильСектор Газа