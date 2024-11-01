Армия Израиля заявила о ликвидации в Секторе Газа члена политбюро ХАМАСа

Как сообщили в ЦАХАЛе, член политбюро ХАМАСа Изз ад-Дин Кассаб был убит в результате авиаудара в районе города Хан-Юнис на юге Сектора Газа.

В армии Израиля называют Кассаба "одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАСа, которые оставались живы на территории Сектора Газа".

Он возглавлял отдел национальных отношений, а также, по данным израильских военных, имел полномочия по принятию военных решений, в частности о террористических атаках против Израиля.