Армія Ізраїлю завдала серії ударів по спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану

"Сьогодні вдень було зафіксовано два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по місцях пусків ракет, а також додаткових районів на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

Також повідомляється, що ізраїльські винищувачі ввечері завдали удару по військовому посту в районі Рам'є, а також за прихованою наглядовою посадою бойовиків у Рас-ель-Фара, з якого в минулому також проводилися обстріли території Ізраїлю.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників. Днями Нетаньяху заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення у Рафах.

Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до цього прикордонного міста.

У свою чергу, ЄС та низка гуманітарних організацій попередили про катастрофічні наслідки операції у місті Рафах. Президент США Джо Байден попросив Нетаньяху захистити мирних жителів Рафаха та розробити план евакуації людей.