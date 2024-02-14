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Армия Израиля нанесла серию ударов по наблюдательным пунктам боевиков на юге Ливана

Фото: армия Израиля нанесла удары по наблюдательным пунктам боевиков в Ливане (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армия Израиля нанесла несколько ударов по базам и наблюдательным пунктам боевиков на юге Ливана сегодня вечером, 13 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Вооруженных сил Израиля.

"Сегодня днем были зафиксированы два запуска ракет из Ливана, которые упали на открытой местности. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам пусков ракет, а также по дополнительным районам на юге Ливана", - говорится в сообщении армии Израиля.

Также сообщается, что израильские истребители вечером нанесли удар по военному посту в районе Рамье, а также по скрытому наблюдательному посту боевиков в Рас-эль-Фара, с которого в прошлом также производились обстрелы территории Израиля.

Война Израиля против ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников. На днях Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в Рафах.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в этот пограничный город.

В свою очередь, ЕС и ряд гуманитарных организаций предупредили о катастрофических последствиях операции в городе Рафах. Президент США Джо Байден попросил Нетаньяху защитить мирных жителей Рафаха и разработать план эвакуации людей.

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ХАМАСИзраильЛиван