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Армія Ізраїлю виявила понад 800 шахт у підземні тунелі у Секторі Газа

Понеділок 04 грудня 2023 03:15
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Армія Ізраїлю виявила понад 800 шахт у підземні тунелі у Секторі Газа Фото: ЦАХАЛ виявив понад 800 шахт у підземні тунелі в Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З початку наземної операції в Секторі Газа армія Ізраїлю виявила понад 800 шахт, які ведуть у велику підземну мережу тунелів та бункерів бойовиків ХАМАС, і в ході боїв зруйнували більше половини з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше у ХАМАС заявляли, що у своєму розпорядженні мають "сотні кілометрів тунелів" і порівнювали свою мережу за довжиною тунелів із системою метро Нью-Йорка.

Бойовики не приховували, що у тунелях та бункерах розташовуються центри управління та майстерні з виробництва озброєння. Це зробило тунелі головними цілями для ізраїльських повітряних ударів із застосуванням боєприпасів.

"Шахти тунелів розташовувалися в житлових районах, багато з яких знаходилися поряд або всередині цивільних будівель та споруд, таких як школи, дитячі садки, мечеті та ігрові майданчики", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

За словами військових, із приблизно 800 виявлених шахт 500 було знищено з використанням різних методів.

Війна в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Після вторгнення терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Незабаром Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа. Також Ізраїль припинив подачу електроенергії та води до регіону.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа після тижневого перемир'я. У Цахалі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

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