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Армія Ізраїлю вдарила по одній із головних військових авіабаз Сирії. Її використовує РФ

Фото: одна з головних авіабаз Сирії, яку використовується РФ, атакована Ізраїлем (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Ізраїль ударив по середземноморському портовому місту Тартус (Сирія). Також була атакована одна з головних військових авіабаз країни, що використовується Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело видання в опозиції повідомило, що удар був завданий по військовій базі на півдні міста Хама і військовому аеропорту Шуайрат, розташованому на південний схід від центральної провінції Хомс.

"Ця база є однією з головних військових авіабаз країни, яку Росія, головний союзник Асада, зміцнила та використала для проведення рейдів проти повстанців", - йдеться у статті.

Крім того, як пише Reuters, в результаті авіаудару двох сирійських солдатів було вбито і ще шестеро поранено.

Зазначимо, що за останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по передбачуваних іранських об'єктах у Сирії, але в основному уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені російські військові об'єкти. Як уточнює Reuters з посиланням на ізраїльських експертів, ці удари є частиною ескалації конфлікту, метою якого є уповільнення зростаючого зміцнення Ірану в Сирії.

Нагадаємо, в середині серпня неподалік Дамаска в Сирії на військовій базі стався вибух на складі зброї, після чого на об'єкті спалахнула сильна пожежа.

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Російська ФедераціяІзраїльВійна в Сирії