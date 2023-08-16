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У Сирії на військовій базі прогримів вибух на складі зброї через диверсію, - Xinhua

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Середа 16 серпня 2023 08:06
У Сирії на військовій базі прогримів вибух на складі зброї через диверсію, - Xinhua Фото: вибух у Сирії (rfsmediaoffice.com)
Автор: Володимир Костирін

У Сирії неподалік Дамаска на військовій базі стався вибух на складі зброї, після чого на об'єкті спалахнула сильна пожежа. Імовірно, інцидент став наслідком диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Вибух на базі стався у місті Аль-Рухайба (на північний схід від столиці країни) у вівторок.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, НП сталася на складі зброї 81-ї бригади сирійської армії одразу після опівночі. Пожежа бушувала близько двох годин.

У заяві сирійської організації йдеться про те, що відповідальність за вибух несуть ізраїльські спецслужби. Також стверджується, що він був здійснений усередині складу.

У публікації також йдеться про те, що перед цим вибухом стався аналогічний - рано-вранці в неділю, який уразив склад ліванського угруповання "Хізбалла" в гористій місцевості неподалік сирійсько-ліванського кордону, приблизно за 20 км на південний захід від Дамаска.

В Обсерваторії заявили, що недільний вибух був результатом "операції ізраїльської розвідки".

Ізраїльські удари по Сирії

Ізраїльські військові, як правило, не коментують конкретні удари в Сирії, проте у травні вони визнали, що за останнє десятиліття здійснили сотні бойових вильотів проти груп, що підтримуються Іраном, які намагаються закріпитися в країні.

У ЦАХАЛ зазначають, що атакують партії зброї, які, як вважається, призначаються для цих угруповань, серед яких ліванська "Хезболла".

Нагадаємо, що 29 травня ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів по військових об'єктах на території Сирії біля столиці країни Дамаска.

До цього ізраїльський удар по території Сирії був завданий 2 травня - по міжнародному аеропорту Алеппо. За даними сирійських ЗМІ, в результаті атаки тоді загинув один солдат, а аеропорт був виведений з ладу на кілька днів.

Нагадаємо, що перед цим у квітні з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети, і у відповідь на це артилерія ЦАХАЛу вдарила по сирійській території.

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