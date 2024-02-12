Армія Ізраїлю вдарила по місту Рафах на півдні Сектору Газа, є загиблі

Зазначається, що ЦАХАЛ здійснив хвилю авіаударів по "важливих" цілях у районі Шабура в південній частині Сектора Газа.

Військові повідомили, що завершили удари і не надали більш детальної інформації.

Водночас агентство Reuters повідомило про 22 загиблих і десятки поранених внаслідок ізраїльських ударів. За даними AFP, загинули щонайменше 50 людей.

Місто Рафах розташоване на півдні Сектору Газа біля кордону з Єгиптом. На даний момент там перебуває 1,5 млн осіб. Багато людей втекли до міста як біженці через військову операцію Ізраїлю в центрі та на півночі регіону.

Врятовано заручників

Згодом ЦАХАЛ, Армія оборони та поліція Ізраїлю оприлюднили спільну заяву, в якій повідомляється, що вночі під час спільної операції в Рафаху було врятовано двох ізраїльських заручників - Фернандо Сімона Мармана (60 років) та Луїса Хара (70 років), які були викрадені терористичною організацією ХАМАС 7 жовтня з кібуцу Нір Іцхак.

Стан їхнього здоров'я задовільний, їх перевели до лікарні "Шиба тель Хашомер" для медичного обстеження.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних людей, паралельно обстрілюючи ракетами найбільші міста країни. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

Днями Нетаньяху заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення у Рафах.

Єгипет погрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до цього прикордонного міста.

ЄС і низка гуманітарних організацій попередили про катастрофічні наслідки операції у місті Рафах. Президент США Джо Байден попросив Нетаньяху захистити мирних жителів Рафаху і розробити план евакуації людей.

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