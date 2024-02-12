Армия Израиля ударила по городу Рафах на юге Сектора Газа, есть погибшие

Отмечается, что ЦАХАЛ совершил волну авиаударов по "важным" целям в районе Шабура в южной части Сектора Газа.

Военные сообщили, что завершили удары и не предоставили более подробной информации.

В то же время агентство Reuters сообщило о 22 погибших и десятках раненых в результате израильских ударов. По данным AFP, погибли по меньшей мере 50 человек.

Город Рафах расположен на юге Сектора Газа возле границы с Египтом. На данный момент там находится 1,5 млн человек. Многие люди бежали в город как беженцы из-за военной операции Израиля в центре и на севере региона.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских людей, параллельно обстреливая ракетами крупнейшие города страны. По официальным данным, в первые дни атаки боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

На днях Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в Рафах.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в этот пограничный город.

ЕС и ряд гуманитарных организаций предупредили о катастрофических последствиях операции в городе Рафах. Президент США Джо Байден попросил Нетаньяху защитить мирных жителей Рафаха и разработать план эвакуации людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.