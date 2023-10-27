Армія Ізраїлю провела другий рейд на території Сектору Газа

Вночі 27 жовтня Ізраїль знову направив танки та війська в Сектор Газа і завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За словами військових, рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової техніки та бронетехніки, а ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

ЦАХАЛ заявляє, що артилерійські та авіаційні удари були нанесені по об'єктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС, включаючи пункти запуску протитанкових керованих ракет і командні центри.

Через кілька годин усі ізраїльські війська залишили цей район, постраждалих немає.

Зазначимо, що ця операція відбувається другу ніч поспіль, коли сили ЦАХАЛу ненадовго входять у Сектор Газа перед очікуваним повним наземним наступом.

כוחות חי"ר, שיריון והנדסה בפיקוד עוצבת ׳געש׳ (36) ובליווי של כטמ"מים ומסוקי קרב של צה"ל פשטו ביממה האחרונה פשיטה במרכז רצועת עזה. כחלק מהפשיטה, כלי טיס וארטילריה של צה״ל תקפו מטרות של ארגון הטרור חמאס בשכונת סג'עיה וברחבי הרצועה >> pic.twitter.com/oP6aTax85Y — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2023

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАС. Вони атакували як військових, так і мирних жителів, унаслідок чого було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовиків вже завдали низки ударів. Також вчора, 26 жовтня, Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

Пізніше армія Ізраїлю заявила, що продовжить обмежені наземні рейди в Секторі Газа, після того, як учора ввечері піхота і танки протягом кількох годин діяли через прикордонний паркан, атакуючи позиції та членів ХАМАСу.