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Армія Ізраїлю провела другий рейд на території Сектору Газа

Ізраїль, П'ятниця 27 жовтня 2023 09:04
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Армія Ізраїлю провела другий рейд на території Сектору Газа Фото: армія Ізраїлю провела другий рейд на території Сектору Газа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 27 жовтня Ізраїль знову направив танки та війська в Сектор Газа і завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами військових, рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової техніки та бронетехніки, а ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

ЦАХАЛ заявляє, що артилерійські та авіаційні удари були нанесені по об'єктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС, включаючи пункти запуску протитанкових керованих ракет і командні центри.

Через кілька годин усі ізраїльські війська залишили цей район, постраждалих немає.

Зазначимо, що ця операція відбувається другу ніч поспіль, коли сили ЦАХАЛу ненадовго входять у Сектор Газа перед очікуваним повним наземним наступом.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАС. Вони атакували як військових, так і мирних жителів, унаслідок чого було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовиків вже завдали низки ударів. Також вчора, 26 жовтня, Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

Пізніше армія Ізраїлю заявила, що продовжить обмежені наземні рейди в Секторі Газа, після того, як учора ввечері піхота і танки протягом кількох годин діяли через прикордонний паркан, атакуючи позиції та членів ХАМАСу.

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Ізраїль Сектор Газа
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