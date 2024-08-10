Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного командира ХАМАСу в Лівані

Зазначається, що терориста було ліквідовано авіаударом по району Сидона в Лівані, що розташований за 60 кілометрів від кордону між державами.

Командир ХАМАС відповідав за підготовку терористичних атак і запуск ракет з Лівану в бік ізраїльської території. Крім того, Самер був командиром військових сил у таборі Айн аль-Хільва біля Сидона та відповідав за вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль.

Фото: Самер Махмуд аль-Хадж (iranintl.com)

Удари по позиціях "Хезболли"

Крім того, авіація ЦАХАЛу завдали удару по пусковій установці "Хезболли" з готовими до запуску ракетами у районі Хамаама на півдні Лівану.

Також ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах інфраструктури терористів у районах Айта аш-Шаб, Мехабіб, Маркаба і Кфаркела.

В п'ятницю бойовики "Хезболла" обстріляли ракетами територію Ізраїлю. Артилерія ЦАХАЛу завдала удару у відповідь по ліванському району Мейс-ель-Джабал.