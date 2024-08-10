Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного командира ХАМАСу в Лівані

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала старшого командира угруповання ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ізраїльської армії.
Зазначається, що терориста було ліквідовано авіаударом по району Сидона в Лівані, що розташований за 60 кілометрів від кордону між державами.
Командир ХАМАС відповідав за підготовку терористичних атак і запуск ракет з Лівану в бік ізраїльської території. Крім того, Самер був командиром військових сил у таборі Айн аль-Хільва біля Сидона та відповідав за вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль.
Фото: Самер Махмуд аль-Хадж (iranintl.com)
Крім того, авіація ЦАХАЛу завдали удару по пусковій установці "Хезболли" з готовими до запуску ракетами у районі Хамаама на півдні Лівану.
Також ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах інфраструктури терористів у районах Айта аш-Шаб, Мехабіб, Маркаба і Кфаркела.
В п'ятницю бойовики "Хезболла" обстріляли ракетами територію Ізраїлю. Артилерія ЦАХАЛу завдала удару у відповідь по ліванському району Мейс-ель-Джабал.
У Тегерані 31 липня було ліквідовано політичного лідера угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію. Бойовики звинуватили у вбивстві ізраїльські спецслужби.
Ізраїль повідомив США, що саме він причетний до цього вбивства.
Влада Ірану спочатку заявила про намір у відповідь масштабно атакувати Ізраїль.
Однак пізніше у Тегерані не виключили відмови від таких планів.
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