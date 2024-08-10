Армия Израиля ликвидировала еще одного командира ХАМАСа в Ливане

Отмечается, что террорист был ликвидирован авиаударом по району Сидона в Ливане, который расположен в 60 километрах от границы между государствами.

Командир ХАМАС отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана в сторону израильской территории. Кроме того, Самер был командиром военных сил в лагере Айн аль-Хильва вблизи Сидона и отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль.

Фото: Самер Махмуд аль-Хадж (iranintl.com)

Удары по позициям "Хезболлы"

Кроме того, авиация ЦАХАЛа нанесла удар по пусковой установке "Хезболлы" с готовыми к запуску ракетами в районе Хамаама на юге Ливана.

Также израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры террористов в районах Айта аш-Шаб, Мехабиб, Маркаба и Кфаркела.

В пятницу боевики "Хезболла" обстреляли ракетами территорию Израиля. Артиллерия ЦАХАЛа нанесла ответный удар по ливанскому району Мейс-эль-Джабал.