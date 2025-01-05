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Армія Ізраїлю знищила підпільну базу ХАМАС з виробництва зброї

Фото: ізраїльські військові знищують інфраструктуру ХАМАС у Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Військовослужбовці ізраїльського підрозділу "Яхалом" і 99-та дивізія ліквідували підпільну базу ХАМАС із виробництва зброї у центральній частині Сектора Газа. Крім того, військові Ізраїлю вбили групу терористів на півдні Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Солдати підрозділу, діючи за точними розвідувальними даними, виявили та ліквідували підземний тунельний маршрут. В ньому розмістився комплекс із виробництва зброї ХАМАС під час операцій у центральній частині Сектора Газа.

Комплекс вміщував військову техніку, кілька токарних верстатів, а також обробні та ріжучі машини, що використовувалися, зокрема, для виробництва зброї.

Військовослужбовці виявили підземні тунелі з вибухостійкими дверима та підсобні приміщення, які використовувалися терористами ХАМАС.

"Інженерні сили дивізії, 551-ї бригади та підрозділу "Яхалом" вилучили знахідки, нанесли на карту місцевості та ліквідували об'єкт. Знищення виробничого об'єкту завдає ще одного удару по спробах ХАМАСу відновити свої можливості", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація групи терористів

Крім того, в ніч на суботу, 4 січня, ЦАХАЛ завдала точного удару на основі розвідувальних даних по озброєних терористах ХАМАСу в районі Салах ад-Дін на півдні Гази.

Зазначається, що всі терористи, по яких було завдано удару, були причетні до терористичної діяльності, що включала в себе використання коридорів гуманітарної допомоги.

Удар був нанесений на відстані від руху вантажівок з гуманітарною допомогою і не вплинув на безперебійне надходження гуманітарної допомоги в Сектор Газа.

Крім того, раніше в суботу ЦАХАЛ завдав точного і заснованого на розвідданих удару по чотирьох озброєних терористах ХАМАС в автомобілі у Дейр-аль-Балах в центральній частині Гази.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Після вторгнення палестинських бойовиків 7 жовтня 2023 року, військові Ізраїлю продовжують військову операцію в Секторі Газа проти терористів ХАМАС.

Так, в ніч з 31 грудня на 1 січня, терористи атакували ракетами територію Ізраїлю.

2 січня ізраїльська авіація завдала авіаудару по місту Хан-Юніс у Секторі Газа. Внаслідок атаки було ліквідовано главу сил внутрішньої безпеки ХАМАС.

Ізраїльський уряд пригрозив потужними ударами по Сектору Газа, якщо ХАМАС не звільнить захоплених 7 жовтня 2023 року ізраїльських заручників.

3 січня в Катарі відновилися мирні переговори між Ізраїлем і ХАМАС.

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