Армія Ізраїлю знищила підпільну базу ХАМАС з виробництва зброї

Солдати підрозділу, діючи за точними розвідувальними даними, виявили та ліквідували підземний тунельний маршрут. В ньому розмістився комплекс із виробництва зброї ХАМАС під час операцій у центральній частині Сектора Газа.

Комплекс вміщував військову техніку, кілька токарних верстатів, а також обробні та ріжучі машини, що використовувалися, зокрема, для виробництва зброї.

Військовослужбовці виявили підземні тунелі з вибухостійкими дверима та підсобні приміщення, які використовувалися терористами ХАМАС.

"Інженерні сили дивізії, 551-ї бригади та підрозділу "Яхалом" вилучили знахідки, нанесли на карту місцевості та ліквідували об'єкт. Знищення виробничого об'єкту завдає ще одного удару по спробах ХАМАСу відновити свої можливості", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація групи терористів

Крім того, в ніч на суботу, 4 січня, ЦАХАЛ завдала точного удару на основі розвідувальних даних по озброєних терористах ХАМАСу в районі Салах ад-Дін на півдні Гази.

Зазначається, що всі терористи, по яких було завдано удару, були причетні до терористичної діяльності, що включала в себе використання коридорів гуманітарної допомоги.

Удар був нанесений на відстані від руху вантажівок з гуманітарною допомогою і не вплинув на безперебійне надходження гуманітарної допомоги в Сектор Газа.

Крім того, раніше в суботу ЦАХАЛ завдав точного і заснованого на розвідданих удару по чотирьох озброєних терористах ХАМАС в автомобілі у Дейр-аль-Балах в центральній частині Гази.