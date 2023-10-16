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Армія Ізраїлю ліквідувала командира "південного округу" ХАМАС

Фото: армія Ізраїлю ліквідувала командира "південного округу" ХАМАС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони Ізраїлю завдали авіаудару Сектору Газа, в результаті якого було ліквідовано командира "Південного крила" угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що Ізраїльська армія ліквідувала Матеза Ейда, який командував південним округом крила національної безпеки ХАМАС. Військові зазначили, що удар по ньому став можливим після "точної розвідки".

Ізраїльські військові також заявили, що 15 сьогодні, жовтня, атакували 250 військових об'єктів у Секторі Газа, більшість із них перебувають на півночі території.

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, що бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, що править сектором Газа, на помсту за найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Пізніше в Ізраїлі заявили, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

 

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