Армия Израиля назвала число ракет, выпущенных со стороны ХАМАС за неделю 

На этой неделе палестинское движением ХАМАС выпустило десятки ракет по израильским гражданским лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.

По сообщению Армии в Twitter, в этом году ХАМАС организовывал жестокие беспорядки почти каждый день.

"Мы укрепили наших солдат на юге Израиля. Эти войска положат конец террору ХАМАСа", - указано в заявлении.

Напомним, 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шестеро человек.

Вскоре высокопоставленный чиновник ХАМАС, заявил, что ракетный обстрел Израиля был заказан Ираном. ХАМАС дал свое благословение на ракетную атаку, чтобы сорвать предвыборную кампанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Иран приказал, чтобы группа "Исламский джихад" действовала из Газы для проведения атаки.