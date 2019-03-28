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Армия Израиля назвала число ракет, выпущенных со стороны ХАМАС за неделю 


Израиль укрепил южную границу после атак со стороны палестинцев

На этой неделе палестинское движением ХАМАС выпустило десятки ракет по израильским гражданским лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на   Армию обороны Израиля.

По сообщению Армии в Twitter, в этом году ХАМАС организовывал жестокие беспорядки почти каждый день.

"Мы укрепили наших солдат на юге Израиля. Эти войска положат конец террору ХАМАСа", - указано в заявлении.

Напомним, 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шестеро человек.

Вскоре высокопоставленный чиновник ХАМАС, заявил, что ракетный обстрел Израиля был заказан Ираном. ХАМАС дал свое благословение на ракетную атаку, чтобы сорвать предвыборную кампанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Иран приказал, чтобы группа "Исламский джихад" действовала из Газы для проведения атаки. 

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