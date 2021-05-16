Армия Израиля атаковала дом командира ХАМАСа

"Авиация Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона Аль-Фаркаін террористической организации ХАМАС Халеда Манамари", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали дома двух высокопоставленных боевиков Хамаса. Речь идет о Тисаре Мабашара, командире "батальона", что действует в Хан-Юнисе, и Ази Тамаа, командира "бригады" боевиков из города Дир аль-Балах.

Ночью с субботы на воскресенье за десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - около 140, в том числе около 40 детей.