"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом (відео)

"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом. Зокрема, лише за день вдалося підбити 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши їх на металобрухт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Уразили російської техніки на десятки мільйонів доларів - "Армія дронів" працює на Бахмутському напрямку", - розповів він.
Федоров додав, що на відео - результати роботи підрозділу CODE 9.2 та українських безпілотників "Вампір".
"Лише за день військові уразили 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши техніку на купу брухту", - зазначив міністр.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 25 листопада, становили 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 323 760 військових. Також ЗСУ знищили одну крилату ракету.
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