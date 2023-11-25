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"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом (відео)

Фото: "Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом. Зокрема, лише за день вдалося підбити 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши їх на металобрухт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Уразили російської техніки на десятки мільйонів доларів - "Армія дронів" працює на Бахмутському напрямку", - розповів він.

Федоров додав, що на відео - результати роботи підрозділу CODE 9.2 та українських безпілотників "Вампір".

"Лише за день військові уразили 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши техніку на купу брухту", - зазначив міністр.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 25 листопада, становили 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 323 760 військових. Також ЗСУ знищили одну крилату ракету.

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