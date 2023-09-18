"Армія дронів" встановила новий рекорд по кількісті знищеної за тиждень техніки росіян

Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. За останній тиждень було знищено рекордну кількість військової техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За словами Федорова, минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць.

"Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів", - написав Федоров.

Він розповів, що за останній тиждень серед ураженої техніки - 41 танк та 34 броньовані машини.

"Неймовірні показники. Чекаємо на нові рекорди від наших героїв і дякуємо за службу", - підкреслив він.

Фото: результати "Армії дронів" (t.me/zedigital)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. Бійцям вдалося знищити російську самохідну артилерійську установку "Акація".

Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечуються кращими зразками безпілотних літальних апаратів.

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