"Армія дронів" націлилися на російську артилерію. За тиждень - мінус 65 гармат та 14 САУ

Українські військові за допомогою безпілотників уразили 65 російських гармат та 14 самохідних артилерійських установок за тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії - мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії - більше збережених життів наших воїнів", - написав він.
Окрім цього, українські оператори дронів уразили 42 російські танки, 54 броньовані машини та багато іншої ворожої техніки.
Нагадаємо, колишній міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що на озброєнні наших воїнів вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.
Окрім того, Федоров повідомив, що в Україні виробництво та кількість дронів зросло у 100 разів у порівнянні з минулим роком.
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