"Армія дронів" націлилися на російську артилерію. За тиждень - мінус 65 гармат та 14 САУ

"Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії - мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії - більше збережених життів наших воїнів", - написав він.

Окрім цього, українські оператори дронів уразили 42 російські танки, 54 броньовані машини та багато іншої ворожої техніки.

Дрони в Україні

Нагадаємо, колишній міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що на озброєнні наших воїнів вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Окрім того, Федоров повідомив, що в Україні виробництво та кількість дронів зросло у 100 разів у порівнянні з минулим роком.

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