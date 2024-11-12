В "Армія+" з'явиться переведення військових між частинами: Зеленський розкрив деталі

За словами глави держави, уряд ухвалив "особливу постанову", яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведення для воїнів між військовими частинами ЗСУ. Це стосується переведення за ініціативою воїнів.

"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години для перевірки рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У разі відмови мають бути вказані зрозумілі причини. У разі погодження - зрозуміле рішення", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що Міноборони має проконтролювати дієвість такого механізму. Технічна готовність старту буде 15 листопада.

Як звернув увагу президент, механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ.

Варто зауважити, що застосунок "Армія+" запустили на початку серпня цього року. Він, зокрема, дає змогу військовим подавати електронні рапорти.