В "Армія+" з'явиться переведення військових між частинами: Зеленський розкрив деталі

У застосунку "Армія+" для військових з'явиться можливість переведення між частинами. Таке нововведення можуть запустити вже з 15 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами глави держави, уряд ухвалив "особливу постанову", яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведення для воїнів між військовими частинами ЗСУ. Це стосується переведення за ініціативою воїнів.
"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години для перевірки рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У разі відмови мають бути вказані зрозумілі причини. У разі погодження - зрозуміле рішення", - зазначив Зеленський.
Він уточнив, що Міноборони має проконтролювати дієвість такого механізму. Технічна готовність старту буде 15 листопада.
Як звернув увагу президент, механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ.
Варто зауважити, що застосунок "Армія+" запустили на початку серпня цього року. Він, зокрема, дає змогу військовим подавати електронні рапорти.
Нагадаємо, ще минулого тижня в "Армія+" запустили опитування для військових про можливість зміни місця служби.
Метою такого питання було вдосконалення ініціативи Міноборони створити цифровий сервіс, який має спростити процес переведення між частинами.
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