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Армия Беларуси начала занятия по боевой готовности

Автор: Иванна Шовкун

В Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Они проводятся после очередного призыва на военную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Беларусь в Telegram.

Отмечают, что занятия проводятся в соответствии с планом подготовки ВС Беларуси по предназначению в 2021/2022 учебном году.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация постепенно поглощает Беларусь. Этот процесс представляет угрозу не только для Украины, но и всей Европы.

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