Армия Беларуси начала занятия по боевой готовности

В Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Они проводятся после очередного призыва на военную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Беларусь в Telegram .

Отмечают, что занятия проводятся в соответствии с планом подготовки ВС Беларуси по предназначению в 2021/2022 учебном году.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.