Армия Армении сделала заявление на фоне протестов против Пашиняна

Министерство обороны Армении сделало заявление на фоне протестов против премьер-министра Никола Пашиняна, который недавно заявил о попытке военного переворота. Министерство призвало стороны не втягивать армию в политику.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Армении.

Как отметили в ведомстве, Минобороны и Вооруженные силы Армении вне политики, добавив, что армия в полной мере готова выполнять свои функции по обеспечению безопасности страны, независимо от политических процессов внутри.

"Мы требуем воздержаться от заявлений от имени Вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам. Минобороны и ВС Армении вне политики и будут продолжать шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы", - заявили в министерстве.