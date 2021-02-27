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Армия Армении сделала заявление на фоне протестов против Пашиняна

Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Армении сделало заявление на фоне протестов против премьер-министра Никола Пашиняна, который недавно заявил о попытке военного переворота. Министерство призвало стороны не втягивать армию в политику.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Армении.

Как отметили в ведомстве, Минобороны и Вооруженные силы Армении вне политики, добавив, что армия в полной мере готова выполнять свои функции по обеспечению безопасности страны, независимо от политических процессов внутри.

"Мы требуем воздержаться от заявлений от имени Вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам. Минобороны и ВС Армении вне политики и будут продолжать шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы", - заявили в министерстве.

Напомним, 25 февраля глава Генштаба Армении призвал Пашиняна подать в отставку, а премьер, в свою очередь, обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота.

Кроме того, Пашинян попросил президента Армении уволить руководителя Генштаба, однако тот отклонил предложенный проект указа об увольнении, назвав его неконституционным.

Как писало РБК-Украина, Пашинян заявил, что снова направил президенту проект указа об увольнении главы Генштаба и надеется, что он будет подписан.

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Новости Украины АрменияМинистерство обороны УкраиныармияпротестНикол Пашинян
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