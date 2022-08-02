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В армии России участились межэтнические конфликты на фоне успеха украинцев, - перехват СБУ

Фото: в армии России участились межэтнические конфликты на фоне успеха украинцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В рядах войск России увеличились случаи межэтнических конфликтов из-за укрепления позиций ВСУ. В частности, доходит до дружественного огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, который опубликовала Служба безопасности Украины.

В телефонном разговоре военный РФ рассказывает, как пьяный тувинец из 55-ой бригады начал стрелять по командиру разведывательного батальона.

В ответ "потерпевший" решил отправить в расположение 55-ой бригады БТР с личным составом для того, чтобы "усмирить" тувинца.

По словам военного РФ, БТР открыл огонь по солдатам 55-ой бригады. Трое человек получили ранения. При этом всех остальных поставили на колени и заставили извиняться под угрозами убийства.

Напомним, ранее СБУ опубликовала перехват, в котором российские оккупанты признаются, что несут большие потери. Это вызывает у них настоящую истерику и нервные срывы.

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