В армии России участились межэтнические конфликты на фоне успеха украинцев, - перехват СБУ

В рядах войск России увеличились случаи межэтнических конфликтов из-за укрепления позиций ВСУ. В частности, доходит до дружественного огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, который опубликовала Служба безопасности Украины.
В телефонном разговоре военный РФ рассказывает, как пьяный тувинец из 55-ой бригады начал стрелять по командиру разведывательного батальона.
В ответ "потерпевший" решил отправить в расположение 55-ой бригады БТР с личным составом для того, чтобы "усмирить" тувинца.
По словам военного РФ, БТР открыл огонь по солдатам 55-ой бригады. Трое человек получили ранения. При этом всех остальных поставили на колени и заставили извиняться под угрозами убийства.
Напомним, ранее СБУ опубликовала перехват, в котором российские оккупанты признаются, что несут большие потери. Это вызывает у них настоящую истерику и нервные срывы.
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