Армения заявила о задержании иностранных шпионов

В Армении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже. Сейчас спецслужбы проводят масштабные оперативно-розыскные мероприятия для установления других причастных к шпионажу лиц.

Об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении.

Как рассказали в спецслужбе, иностранных граждан подозревают в сборе информации о военной технике и Вооруженных силах Армении, местонахождении воинских частей, перемещении оружия и о количестве призванных на военную службу во время мобилизации.

В отношении иностранцев уже были возбуждены уголовные производства. Им объявили о подозрении в шпионаже (ст. 302 УК Армении), а также пособничестве и подстрекательстве к шпионажу (ст. 38-302 УК Армении).

Граждане каких именно стран подозреваются в шпионаже, в СНБ Армении не уточнили.

Напомним, сейчас Армения ведет боевые действия против Азербайджана в Нагорном Карабахе. В начале этой недели азербайджанские войска перешли в контрнаступление. Президент Азербайджана пообещал освободить оккупированные Арменией территории. В Ереване назвали это объявлением войны всему народу Армении.

Сегодня азербайджанский президент Ильхам Алиев выдвинул Еревану условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе.