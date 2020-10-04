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Вірменія заявила про затримання іноземних шпигунів

Автор: Дмитро Левицький

У Вірменії затримали іноземців за підозрою у шпигунстві. Зараз спецслужби проводять масштабні оперативно-розшукові заходи для встановлення інших причетних до шпигунства осіб.

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Про це повідомляє Служба національної безпеки Вірменії.

Як розповіли у спецслужбі, іноземних громадян підозрюють у зборі інформації про військову техніку Збройних сил Вірменії, місцезнаходження військових частин, переміщення зброї та про кількість призваних на військову службу під час мобілізації.

Щодо іноземців вже було порушено кримінальні провадження. Їм оголосили про підозру у шпигунстві (ст. 302 КК Вірменії), а також пособництві й підбурюванні до шпигунства (ст. 38-302 КК Вірменії).

Громадяни яких саме країн підозрюються у шпигунстві, в СНБ Вірменії не уточнили.

Нагадаємо, зараз Вірменія веде бойові дії проти Азербайджану у Нагірному Карабасі. На початку цього тижня азербайджанські війська перейшли у контрнаступ. Президент Азербайджану пообіцяв звільнити окуповані Вірменією території. У Єревані назвали це оголошенням війни всьому народу Вірменії.

Сьогодні азербайджанський президент Ільхам Алієв висунув Єревану умову для припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Прогноз погоди
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