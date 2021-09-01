Армения заявила о стрельбе и гибели военного на границе с Азербайджаном
На границе Армении и Азербайджана погиб армянский военный. По данным местного Минобороны, в результате снайперского огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на armeniasputnik.
В частности, армянская сторона обвинила Баку в провокации.
"1 сентября в районе 11:10 азербайджанские ВС в очередной раз прибегли к провокации, открыв стрельбу из огнестрельного оружия и снайперских винтовок по армянским позициям в Араратской области. В частности, огонь открыт на участке армяно-азербайджанской границы в Ерасхе", - говорится в сообщении.
В результате погиб военнослужащий-контрактник одной из воинских частей.
Напомним, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией, но при необходимости готов ее предотвратить.