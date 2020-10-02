Армения заявила о пяти сбитых самолетах и трех вертолетах сил Азербайджана

Представитель Министерства бороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы уничтожили несколько самолетов и вертолетов Азербайджана. Они были сбиты сегодня около 16:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Об этом Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

"Силы ПВО Армии обороны Карабаха уничтожили пять самолетов и три вертолета ВС противника", - сообщил Ованнисян.

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Конфликт происходит из-за Нагорно-Карабахского региона, который оккупирован проармянскими сепаратистами.

Также РБК-Украина писало, что число мирных жителей, которые погибли в результате артиллерийских обстрелов в азербайджанских населенных районах, возросло до 19, еще 55 были госпитализированы.

Вместе с тем, Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном.

Кроме того, Турция может оказать военную поддержку Азербайджану, если он направит соответствующий запрос.