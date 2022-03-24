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Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе. Баку отрицает

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Четверг 24 марта 2022 20:02
Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе. Баку отрицает Фото: Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Армении заявили о наступлении со стороны сил Азербайджана в сторону села Парух и Храморт Аскеранского района. В Баку же эту информацию опровергли и назвали попыткой запутать общественность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Как отмечают в Армении, сейчас села Парух и Храморт находятся под контролем миротворческого контингента России. В результате переговоров и других мер удалось якобы предотвратить продвижение азербайджанских военных. Однако, последние до сих пор не вернулись на исходные позиции.

Как отмечают в Минобороны Азербайджана информация, которую распространяет Армения - не соответствует действительности.

"Армянские источники искусственно преувеличивают ситуацию. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу, способную вызвать нарочитую истерию, запутать общественность и ввести в заблуждение. Нет причин для беспокойства и беспокойства", - пишет Минобороны Азербайджана.

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