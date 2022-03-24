Вірменія заявила про наступ Азербайджану в Карабасі. Баку заперечує

У Вірменії заявили про наступ з боку сил Азербайджану в сторону села Парух та Храморт Аскеранського району. В Баку ж цю інформацію заперечили й назвали спробою заплутати громадськість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Новости Армении ".

Як відзначають у Вірменії, наразі села Парух та Храморт знаходяться під контролем миротворчого контингенту Росії. Внаслідок переговорів й інших заходів вдалося, нібито, запобігти просуванню азербайджанських військових. Однак, останні досі не повернулися на вихідні позиції.

Натомість як відзначають в Міноборони Азербайджану, інформація, яку поширює Вірменія - не відповідає дійсності.

"Вірменські джерела штучно перебільшують ситуацію. Ціль полягає в тому, щоб створити атмосферу, здатну викликати навмисну ​​істерію, заплутати громадськість і ввести в оману. Немає причин для занепокоєння та занепокоєння", - пише Міноборони Азербайджану.