Армения заявила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

В воскресенье утром, 18 октября, армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном. Обе стороны несут потери.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение", - заявила она.

По словам Степанян, 18 октября около 7:20 по местному времени (6:20 по Киеву) азербайджанская армия при поддержке артиллерии начала наступление в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять выгодные позиции. Представитель министерства сообщила, что обе стороны несут потери.

Отметим, по данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз. Среди личного состава азербайджанской армии пострадавших нет.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в полночь 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Как писало РБК-Украина, Армения и Азербайджан договорились о перемирии 10 октября. Но почти сразу вступления в силу соглашения стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах.