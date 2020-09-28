Армения заявила о хакерской атаке Азербайджана на главные новостные ресурсы

Фото: На армянских сайтах появилась такая картинка (скриншот)

Азербайджанские хакеры осуществили кибератаку на армянские СМИ и новостные сайты. Во время взлома на всех этих сайтах транслировалось изображение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

Там рассказали, что серверы таким сайтам как 1in.am, armenpress.am, news.am, mamul.am, armtimes.am, hetq.am и другим предоставляет на контрактной основе международная компания Cloudflare.



"Азербайджанские хакеры изменили настройки этих сайтов, что за короткое время было исправлено", - пояснили в ведомстве.

Напомним, на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе.

В связи с возобновлением боевых действий в непризнанной республике Нагорный Карабах введено военное положение. Кроме того, объявлена всеобщая мобилизация лиц старше 18.