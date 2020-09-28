Вірменія заявила про хакерську атаку Азербайджану на головні новинні ресурси

Фото: На вірменських сайтах з'явилася така картинка (скріншот)

Азербайджанські хакери здійснили кібератаку на вірменські ЗМІ і сайти новин. Під час злому на всіх цих сайтах транслювалося зображення президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Про це повідомляє прес-служба Служби національної безпеки Вірменії.

Там розповіли, що сервери таких сайтів як 1in.am, armenpress.am news.am, mamul.am, armtimes.am, hetq.am і іншим надає на контрактній основі міжнародна компанія Cloudflare.



"Азербайджанські хакери змінили налаштування цих сайтів, що за короткий час було виправлено", - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Сторони звинувачують один одного в обстрілах в Нагірному Карабасі.

У зв'язку з відновленням бойових дій в невизнаній республіці Нагірний Карабах введено воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.