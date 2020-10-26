Азербайджан взял под контроль 18 населенных пунктов в Карабахе перед перемирием

Фото: Ильхам Алиев (facebook com LiderIlhamAliyev)

Азербайджанские военные за 25 октября взяли под контроль 18 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. В частности, Азербайджан установил контроль над населенными пунктами в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Publika.az.

По его словам, азербайджанские военные вошли в такие населенные пункты:

Зангиланский район: Первый Алибейли, Второй Алибейли, Рабанд, Еникенд;

Джебраильский район: Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Курды, Ховуслу, Чалабилар;

Губадлинский район: города Падар, Эфендилар, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сариятаг, Моллабурхан и Губадлы.

Напомним, вчера в США заявили, что с утра 26 октября в Нагорном Карабахе вступает в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США. При этом 29 октября минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе проведет встречу.

Несмотря на это утром Министерство обороны Азербайджана сообщило о нарушениях перемирия со стороны Армении.

В свою очередь Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия.