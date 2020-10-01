Армения заявила об азербайджанском шпионе среди военачальников

Сегодня спецслужбы Армении обнаружили среди высокопоставленных военачальников страны азербайджанского шпиона. Его арестовали и обвинили в государственной измене.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Как сообщается, арестованный является гражданином Армении, который занимал высокие должности в Минобороны страны и работал с информацией, составляющей военную тайну. В частности, он имел доступ к сведениям о боевой технике, вооружении, военных и объектах Армении и Нагорного Карабаха.

Правоохранители провели по месту жительства военного обыски, в ходе которых были найдены различные боеприпасы, шпионское оборудование, а также оригиналы документов, раскрывающие актуальную военную информацию.

Отмечается, что военачальник был завербован азербайджанскими спецслужбами во время одной из поездок в Грузию. В дальнейшем он неоднократно выезжал туда, где встречался со своими кураторами и передавал собранные им данные.

Напомним, в ходе ночных боев Азербайджан нанес артиллерийские удары по позициям сил Армении. В результате серьезно повреждены 163 дома, а также 36 гражданских объектов.

Кроме того, президент Армении Армен Саркисян заявил, что Кавказ может превратиться в новую Сирию, если международное сообщество не вмешается.