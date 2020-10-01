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Вірменія заявила про азербайджанський шпигуна серед воєначальників

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні спецслужби Вірменії виявили серед високопоставлених воєначальників країни азербайджанського шпигуна. Його заарештували та звинуватили у державній зраді.

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Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Як повідомляється, заарештований є громадянином Вірмені, який займав високі посади в Міноборони країни та працював з інформацією, що становить військову таємницю. Зокрема, він мав доступ до відомостей про бойову техніку, озброєння, військові об'єкти Вірменії і Нагірного Карабаху.

Правоохоронці провели за місцем проживання військового обшуки, в ході яких було знайдено різні боєприпаси, шпигунське обладнання, а також оригінали документів, які розкривають актуальну військову інформацію.

Зазначається, що воєначальник був завербований азербайджанськими спецслужбами під час однієї з поїздок до Грузії. Надалі він неодноразово виїжджав туди, де зустрічався зі своїми кураторами та передавав їм зібрані дані.

Нагадаємо, в ході нічних боїв Азербайджан завдав артилерійські удари по позиціях сил Вірменії. В результаті серйозно пошкоджені 163 будинки, а також 36 цивільних об'єктів.

Крім того, президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що Кавказ може перетворитись в нову Сирію, якщо міжнародне співтовариство не втрутиться.

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